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        Samsun'da kazalar KGYS kameralarında

        SAMSUN'dakitrafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 23.09.2023 - 13:00
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        Samsun'da kazalar KGYS kameralarında
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        SAMSUN'dakitrafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Samsun'da ağustos ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntülerini, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi" notuyla internet sitesinde paylaştı. Görüntülerde, Samsun'daki ana arterler ve kavşaklarda dikkatsizlik ve aşırı hız sonucu meydana gelen kazalara yer verildi.

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