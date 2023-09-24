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        Samsun'da narkotik operasyonu: 4 hükümlü yakalandı, 16 kişiye işlem yapıldı

        SAMSUN´danarkotik polisinin yaptığı çalışmada, aranan 4 hükümlü yakalandı, 16 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:00
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        Samsun'da narkotik operasyonu: 4 hükümlü yakalandı, 16 kişiye işlem yapıldı
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        SAMSUN´danarkotik polisinin yaptığı çalışmada, aranan 4 hükümlü yakalandı, 16 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yaptıkları çalışmalarda, aralarında `Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan 8 yıl 4 ay, `Resmi belgede sahtecilik´ suçundan ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu 4 şüpheliyi yakaladı. 16 kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. Bu çalışmalarda yapılan aramalarda, 2 bin 739 kapsül sentetik ecza, 130 gram sentetik bonzai hammaddesi, 1 kilo hammaddeli sıvı karışım, 700 gram aseton, 14 gram metamfetamin, 6,50 gram esrar, 11 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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