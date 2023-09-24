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        Samsun'da aranan 18 hükümlü yakalandı

        SAMSUN´dakent genelinde yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 24.09.2023 - 13:50
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        Samsun'da aranan 18 hükümlü yakalandı
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        SAMSUN´dakent genelinde yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-24 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında 18 aranan hükümlüğü yakaladı. Yapılan üst ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 244 fişek ve 16 adet kesici-delici alet ele geçirildi.

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