Samsun'da aranan 18 hükümlü yakalandı SAMSUN´dakent genelinde yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı.

SAMSUN´dakent genelinde yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında aranan 18 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 23-24 Eylül tarihleri arasında yapılan denetim, sabit şok ve yol uygulamalarında 18 aranan hükümlüğü yakaladı. Yapılan üst ve araçlarda yapılan aramalarda, 10 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 244 fişek ve 16 adet kesici-delici alet ele geçirildi.