Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı SAMSUN´unAtakum ve Canik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN´unAtakum ve Canik ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ve Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi´ndeki belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 605,82 gram metamfetamin, 40 kapsül sentetik ecza, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2,78 gram esrar, 2 adet esrarlı sigara ve 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.