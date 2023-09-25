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        Samsun'da 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi

        SAMSUN´unYakakent ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:50
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        Samsun'da 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi
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        SAMSUN´unYakakent ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında Yakakent ilçesinde takip ettikleri bir araca operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramalarda, 1 kilo 971 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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