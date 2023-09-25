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        Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü

        SAMSUN´unOndokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:29 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:30
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        Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü
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        SAMSUN´unOndokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

        Olay, Samsun´un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi´nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.´nin evine gitti. N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.´ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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