Miras kavgasında ateş ettiği kuzeni kaçınca ahırdaki 4 büyükbaşı öldürdü SAMSUN´unOndokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

SAMSUN´unOndokuzmayıs ilçesinde N.T. miras anlaşmazlığı nedeniyle gittiği evde kuzeni N.G.'ye tabanca ile ateş etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan N.G. olay yerinden kaçınca, evinde yanındaki ahırda bulunan 4 büyükbaşı tabancayla öldüren N.T., jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Samsun´un Ondokuzmayıs ilçesine bağlı Kertme Mahallesi´nde bugün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre N.T., miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni N.G.´nin evine gitti. N.G. yaşanan tartışmanın ardından N.G.´ye tabanca ile ateş açtı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği N.G., koşarak uzaklaştı. N.T. ise bu kez evin bahçesinde bulunan ahırdaki 4 büyükbaşı tabanca ile vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan N.T., ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.