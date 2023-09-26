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        Samsun'da 3 milyon 200 bin yavru sazan, su kaynaklarına bırakıldı

        SAMSUN´da`İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi´ kapsamında su kaynaklarına 3 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:50
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        Samsun'da 3 milyon 200 bin yavru sazan, su kaynaklarına bırakıldı
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        SAMSUN´da`İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi´ kapsamında su kaynaklarına 3 milyon 200 bin yavru sazan bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü´nce yürütülen `İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi´ kapsamında, Kırsal bölgelerde kaliteli, ucuz ve sağlıklı hayvansal gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynakların gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında Samsun´a tahsis edilen 3 milyon 200 bin yavru sazan, Bafra balık gölleri başta olmak üzere, Derbent Barajı, Altınkaya Barajı, Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu barajları ile ilçelerdeki 29 avlak sahası konumunda olan göl ve göletlere bırakıldı.

        `GÖLETLERDE BALIK STOKLARI ARTACAK´

        Balık salımının yapıldığı 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesinde, değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımız tarafından uzun yıllardan beri balıklandırma çalışması yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da balıklandırma çalışmaları devam edecek. Yapılan çalışmalar sayesinde göletlerdeki balık stokları artacak ve ilin ekonomisine büyük katkı sağlanacak" dedi.

        `YASAKLARA UYMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN ÖNEMLİ´

        Ortalama 5-8 gram ağırlığındaki sazan yavrularının 3-4 yıl sonra avlanabilir asgari boy olan 45-50 santime ulaşacağını belirten Sağlam, "Balıklandırma çalışmalarında özellikle amatör balıkçıların avcılıkta yararlanabileceği su kaynaklarını tercih ediyorlar. Su ürünleri kaynakları ile su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla, göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkan tanınması, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir"  diye konuştu.

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