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        Samsun'da ışık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

        SAMSUN'dakırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen kamyonun çarptığı okul servisinin şoförü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 20:06 Güncelleme: 26.09.2023 - 20:10
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        Samsun'da ışık ihlali yapan kamyon, öğrenci servisine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        SAMSUN'dakırmızı ışık ihlali yaptığı belirtilen kamyonun çarptığı okul servisinin şoförü hayatını kaybetti, minibüste bulunan 4 öğrenci yaralandı.

        Kaza Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu önünde meydana geldi. Samsun'dan Bafra istikametine giden Murat Akçay (34) yönetimindeki 55 ALK 35 plakalı kamyon, Çatalçam Bulvarı'nda kırmızı ışıkta geçince dönüş yapan Hasan Çelik (52) yönetimindeki öğrenci servisine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüsü metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Servis şoförü ve İncesu Mahalle Muhtarı olan Hasan Çelik (52) araçta sıkışırken, öğrenciler Y.K., H.Y., M.Ç. ve G.İ. yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çelik´in hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı öğrencilerden 1'i özel hastaneye, 3'ü ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden servis şoförü Hasan Çelik'in cansız bedeni ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Murat Akçay'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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