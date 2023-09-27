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        Durdurulan otobüsteki turşu bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi

        SAMSUN'da,uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında turşu bidonlarında 7 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, İ.G. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:20
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        Durdurulan otobüsteki turşu bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
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        SAMSUN'da,uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün bagajında turşu bidonlarında 7 kilo 550 gram esrar ele geçirildi, İ.G. gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.30 sıralarında, Tekkeköy ilçesindeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği Toni'nin tepki vermesi üzerine otobüsün bagajında yapılan aramalarda, 2 turşu bidonu içine saklanmış 7 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G., gözaltına alındı.

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