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        Balkondan girdikleri evde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde balkondan girdikleri binanın birinci katındaki daireden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:05
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        Balkondan girdikleri evde hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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        SAMSUN´unİlkadım ilçesinde balkondan girdikleri binanın birinci katındaki daireden hırsızlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Olay, 23 Eylül´de İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde meydana geldi. H.S. saat 10.00 sıralarında evine geldiğinde balkonun kapı kilidinin kırıldığını, dairedeki birçok eşyanın çalındığını görüp, polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, evden 2 antika tuşlu telefon, 400 metre spiral kablo, 50 metre 3´lü uzatma kablosu, şarjlı breyz, 4 asma kilit, 6 çift ayakkabı, 3 kapı kolu, elbise, çamaşır ve oyuncaklar çalan 2 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı.

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