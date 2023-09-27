Azeri kadın, polisle kaldığı evde göğsünden tabancayla vuruldu SAMSUN´unAtakum ilçesinde Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova (39), polis memuru Cavit Geçer ile birlikte bulunduğu bağ evinde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili gözaltına alınan Geçer, tutuklandı.

SAMSUN´unAtakum ilçesinde Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova (39), polis memuru Cavit Geçer ile birlikte bulunduğu bağ evinde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili gözaltına alınan Geçer, tutuklandı.

Olay, dün gece Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Kocadağ Mahallesinde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cavit Geçer, Zhala Baghırova ile birlikte gitti bağ evinde alkol aldı. İddiaya göre Geçer tuvalette olduğu bir sırada silah sesi duydu. Göçer odaya girdiğinde Baghırova´yı göğsünden silahla vurulmuş halde buldu. Geçer´in verdiği ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Baghırova´nın hayatını kaybettiğini belirledi. Baghırova´nın Geçer´in silahından çıkan kurşunla öldüğünün tespit edilmesi üzerine polis memuru, savcı talimatıyla gözaltına alındı. Baghırova´nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İki çocuk babası Geçer, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu otopsi sonucundan sonra belli olacak.