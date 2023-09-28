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        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı; 6 gözaltı

        SAMSUN´dadurdurulan otomobilin bagajında 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:20
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        Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı; 6 gözaltı
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        SAMSUN´dadurdurulan otomobilin bagajında 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde takibe aldıkları otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 600,63 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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