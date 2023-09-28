Otomobilin bagajından uyuşturucu çıktı; 6 gözaltı
SAMSUN´dadurdurulan otomobilin bagajında 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN´dadurdurulan otomobilin bagajında 600 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi´nde takibe aldıkları otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramalarda, 600,63 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.