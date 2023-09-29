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        Samsun'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı

        SAMSUN´dadüzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:30
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        Samsun'da 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
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        SAMSUN´dadüzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesindeki şüphelilerin ev ve iş yerlerine 3 farklı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1 kilo 604,7 gram metamfetamin, 1270 sentetik ecza, 2 ecstasy hap, 2 uyuşturucu madde kullanımı aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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