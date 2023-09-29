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        'Fındık üretiminde yüzde 15- 20 azalmanın sebebi kahverengi kokarca böceği'

        İLTarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Karadeniz´de Samsun hariç tüm illerdeki fındık üretiminin yüzde 15-20 azalmasındaki nedeninin kahverengi kokarca böceği olduğunu söyledi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 18:42 Güncelleme: 29.09.2023 - 18:45
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        'Fındık üretiminde yüzde 15- 20 azalmanın sebebi kahverengi kokarca böceği'
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        İLTarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Karadeniz´de Samsun hariç tüm illerdeki fındık üretiminin yüzde 15-20 azalmasındaki nedeninin kahverengi kokarca böceği olduğunu söyledi. 

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım ve meyvecilikte görülen zararlı türü kahverengi kokarca böceği ile mücadele toplantısını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Zirai Karantina toplantı salonunda gerçekleştirdi. Toplantıda 2017 yılına Gürcistan´dan giriş yapan ve 2019 yılında Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve İstanbul´da görülen kahverengi kokarca böceği ile mücadelede alınacak tedbirler görüşüldü.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, "Kokarcayla alakalı 3-4 sene önce yine burada bir toplantı yapmıştık. O zaman sadece Türkiye´de tespit edilmişti. Onun ilgili çalışmaları ilk tespit edildiği, yoğun olduğu, komşumuz olan Gürcistan´dan bize bulaştığı ve Artvin´in Kemalpaşa ilçesi ve daha sonra da Hopa bölgelerinde yapıyorduk. Fındık İhracatçıları Birliği ve DOKAP´ın desteği ile birlikte biz projelerimizi yapıyoruz. Bunun yanında da birçok arkadaşımız durumun bu aşamada Avrupa´da da problem yaşanabileceği düşünülerek bir biyolojik mücadele laboratuvarı kurduk." dedi.  'KAHVERENGİ KOKARCA TEHDİT ETMEYE BAŞLADI'

        Kahverengi kokarcanın tehdit etmeye başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Akdeniz ikliminin veya Güneydeki iklimin etkilerini Karadeniz´de göreceğiz. Buna hazırlıklı olacağız. Hiç görülmeyen süne böceği bile görüldü. Araziye çıkmadığımız zaman bunları yakalamamız mümkün değil. Kahverengi kokarca 2017 yılında girmiş ve 6 yıl sonra bizi tehdit ediyor. İlimiz 11-12 milyar TL çiftçimize kazanç sağlayan bir fındık alanına sahip. 2023 yılında bütün yapılan fındık rekolte tahminlerinde sadece Samsun´da düşüş olmadı. Diğerlerin tamamında düşüş var. Bunun birçoğu da en az yüzde 15-20 kaybı da kahverengi kokarcadan" diye konuştu.

        Sağlam, Bütün yapılan fındık rekolte tahminlerinde sadece Samsun´da düşme olmadığını diğer illerde olduğunu belirterek şöyle konuş:

        "Biz tedbirimizi alacağız. Belediyeler, muhtarlıklar, ziraat odaları, kurum müdürlüklerinin hepsi buna seferber olacağız. Gördüğünüz yerde öldürün diyorlar. Bunun asıl sıkıntısı Doğu´dan başlayıp da buraya kadar köylerin boşalmasıdır. Tavuk yok, avcılar keklikleri öldürüyor. Bunlar kene düşmanlarıydı. Keklik azaldı süne çoğaldı. Bizim buradaki köyler azaldı ve tavuklar yok. Bu çıkan böcekleri kim yiyecek? Dengeyi bozduğumuz zaman bir yerden çıkıyor. Köye çıkıyorsunuz kaç tane tavuk sesi duyuyorsunuz. Hiç yok. Bunlar yumurta mı yumurtlamıyor. Yumurta var ama tavuk yok. Ayrıca bilinçsiz ilaçlamalar çıkıyor. Daha bakımlı olan, ilaçlanmış bahçelerde bu böcekler daha fazla gözüküyor. Daha bakımsız olan yerlerde ürünler daha az zararlı oluyor. Demek ki hepsinin eşiğini kaçırmadan iyi takip ederek yapmak gerekiyor. Bu tür böcekler sadece fındıkğa zarar vermiyor. Sebze de ve meyvede de zarar veriyor. Fındık olan bütün ilçelerimizde bu mücadeleyi hep birlikte yapacağız. Bu bir milli seferberliktir. Ben bunun ilimizde olmasını istemiyorum."

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