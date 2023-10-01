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        Silahlı tehditten hapis cezası alan amire, bu kez de darp suçlaması

        SAMSUN'da5yıl önce çalıştığı yüzme havuzunda atölye görevlisi M.U.'nun üzerine tornavida ile yürüyüp, açılan davada hapis cezası alan ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulan spor şefi Cemal Y., bu kez de tesis amiri olarak atandığı yüzme havuzunda güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, C.Y. darp raporu alıp, tesis amiri Cemal Y.'den şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:47 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:50
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        Silahlı tehditten hapis cezası alan amire, bu kez de darp suçlaması
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        SAMSUN'da5yıl önce çalıştığı yüzme havuzunda atölye görevlisi M.U.'nun üzerine tornavida ile yürüyüp, açılan davada hapis cezası alan ve 5 yıl süreyle denetime tabi tutulan spor şefi Cemal Y., bu kez de tesis amiri olarak atandığı yüzme havuzunda güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, C.Y. darp raporu alıp, tesis amiri Cemal Y.'den şikayetçi oldu.

        Canik ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yüzme havuzunda 2018'de meydana gelen olayda, iddiaya göre; spor şefi Cemal Y., atölye görevlisi M.U.'ya sinirlenip, tornavida ile üzerine yürüdü. Personel araya girerken, M.U. Cemal Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

        'ÖZÜR DİLEMEDİĞİ İÇİN ŞİKAYETÇİYİM'

        Soruşturma kapsamında 2019'da Cemal Y. hakkında iddianame düzenlenip, 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 26 Haziran 2019 tarihinde davanın 2'nci duruşmasında M.U., "Daha önce bu konuda ayrıntılı ifade verdim. Sanık, tanığı şahitlik yapmaması için tehdit etmiş. Sanık, benden özür dilemediği için halen şikayetçiyim. Elinde tornavida varken beni itekledi. Başka bir birimde çalışırken yanımıza geldi. Kendisinin tornavidayla bir işi yoktur, şikayetçiyim" dedi.

        İfadelerin ardından mahkeme, Cemal Y.'yi 'görevli memura hakaret' suçundan 11 ay 20 gün, 'silahlı tehdit' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak mahkemedeki tutumu ve daha önce suç geçmişi olmaması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı ayrıca sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına karar verildi.

        YENİ GÖREV YERİNDE DE OLAY

        Mahkeme kararı sonrası Cemal Y., Atakum ilçesindeki olimpik yüzme havuzuna tesis amiri olarak atandı. Cemal Y. iddiaya göre; burada da 22 Eylül'de güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. Binanın önünde sigara içtiği için kendisini uyaran C.Y.'nin üzerine yürüyen Cemal Y.'nin o anları, güvenlik kamerasına yansıdı. C.Y. ise darp raporu alıp, polise şikayetçi oldu.

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