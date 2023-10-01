Samsun'da sağanak yağışta cadde ve sokaklar göle döndü

SAMSUN'daetkiliolan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Otobüs durağında mahsur kalan ve zor anlar yaşayan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

Samsun'da bu akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış nedeniyle, Atakum ve İlkadım ilçelerinde sel ve su baskını meydana geldi. Sel nedeniyle Atatürk Bulvarı üzerindeki Kenan Şara Köprüsü'nde oluşan yoğun su nedeniyle yol trafiğe kapandı. Yine bu bölgede otobüs bekleyen yolcular ise itfaiye aracı ile güvenli bölgeye taşındı. Bölgede mahsur kalan araçlar iş makineleri tarafından kurtarılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise suyun tahliyesi için çalışmalarına devam etti.