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        Samsun'da eğitime sağanak engeli

        SAMSUN'daetkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 07:27 Güncelleme: 02.10.2023 - 07:27
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        Samsun'da eğitime sağanak engeli
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        SAMSUN'daetkili olan sağanak yağışın ardından, 02.10.2023 Pazartesi günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Konuyla ilgili Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimiz ve ilçelerinde devam eden çok kuvvetli ve şiddetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, 02.10.2023 Pazartesi günü tüm okullarımızda  (anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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