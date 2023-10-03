Samsun'da, 'Narko Alan' uygulamasında 37 şüpheli yakalandı

SAMSUNEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında 37 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde 'Narko Alan ve Asayiş' uygulaması yaptı. Uygulamada, aralarında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kabul etme', 'Kasten yaralama' suçlarından olmak üzere 37 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarda ve evlerde yapılan aramalarda 382,74 gram metamfetamin, 128,23 gram esrar, 83,31 gram sentetik kannabinoid, 125 sentetik hap, 15,99 gram sentetik ecza tozu, 0,5 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 33 tabanca fişeği, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 925 TL, 250 euro, 100 dolar ve 12 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.