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        Samsunspor'da Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa getirildi

        SAMSUNSPOR,daha önce kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Fuat Çapa'nın Futbol Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:40
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        Samsunspor'da Futbol Direktörlüğü görevine Fuat Çapa getirildi
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        SAMSUNSPOR,daha önce kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Fuat Çapa'nın Futbol Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

        Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, daha önce teknik direktör olarak görev yapmış olan Fuat Çapa'yı, yönetim kurulunun kararıyla Futbol Direktörlüğü görevine getirdi.

        YABANCI HOCA DETAYI

        Samsunspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda tesis edilen 'Futbol Direktörlüğü' görevine Sayın Fuat Çapa getirilmiştir. Daha önce takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Sayın Çapa bundan böyle futbol takımının başında görevlendirilecek yabancı hocamızla birlikte takımın yönetiminden tam yetki ile sorumlu olacaktır. Futbol direktörümüze yeni görevinde başarılar diler alınan bu kararın takımımıza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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