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        Balıkçıların ağına ceset takıldı

        SAMSUN´unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:05
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        Balıkçıların ağına ceset takıldı
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        SAMSUN´unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı.

        Olay, Samsun´un Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı´nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı. Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirildi. Ekipler, erkek cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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