Balıkçıların ağına ceset takıldı
SAMSUN´unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı.
SAMSUN´unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına bir erkek cesedi takıldı.
Olay, Samsun´un Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı´nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı. Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirildi. Ekipler, erkek cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.