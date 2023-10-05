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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:10
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        Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
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        SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay hayatını kaybetti.

        Kaza bu akşam üzeri Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesinde meydana geldi. A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay´a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ecrinnur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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