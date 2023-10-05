Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

SAMSUN'unÇarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki Ecrinnur Kutbay hayatını kaybetti.

Kaza bu akşam üzeri Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesinde meydana geldi. A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay´a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ecrinnur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.