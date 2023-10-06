Tüfekle evine ateş açan arkadaşını tabancayla yaraladı SAMSUN'da,tartıştığı arkadaşının evine ateş açan B.C.D. (24), kendisine tabancayla karşılık veren H.S. (23) tarafından yaralandı. H.S. ve kardeşi S.S. (18) gözaltına alındı.

SAMSUN'da,tartıştığı arkadaşının evine ateş açan B.C.D. (24), kendisine tabancayla karşılık veren H.S. (23) tarafından yaralandı. H.S. ve kardeşi S.S. (18) gözaltına alındı.

Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi 586'ncı Cadde'de, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.C.D. ile arkadaşı H.S. telefonla görüşürken şakayla başlayan küfürleşme tartışmaya döndü. Bunun üzerine tüfekle H.S.'nin evine giden B.C.D., birkaç el ateş etti. H.S., tabancayla karşılık verip B.C.D.'yi kolundan yaraladı. Yaralı B.C.D., ihbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan cinayet bürosu ekipleri, H.S. ve yanındaki kardeşi S.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.