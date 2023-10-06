Samsun'da aracın çarptığı Ecrinnur son yolculuğuna uğurlandı; sürücü serbest
SAMSUN'dahafifticari aracın çarptığı Ecrinnur Kutbay'ın (5) cenazesi, toprağa verildi.
SAMSUN'dahafifticari aracın çarptığı Ecrinnur Kutbay'ın (5) cenazesi, toprağa verildi.
Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Ecrinnur Kutbay'a çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük kız, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrinnur'un cenazesi, Abdullah Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazeye Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım'ın yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Öte yandan sürücü A.İ., işlemleri sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.