Samsunspor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 95-85
SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi
SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Eray Aydoğan 1, Muhammet Engin Kalkan, Braynt Crawford 27, Nimrod Levi 11, Michael Henry 10, Marren Mooney 17, Sagaba Konate 12, Göktuğ Baş 11, Muhammed Doğan Şenli 6
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Andreas Hudson 20, Ömer Yasir Küçük 5, Berke Aygündüz 5, Alihan Demir, Paul Bleuenbeergh 12, Marko Pecarski 8, Rihard Lomazs 15, Akinfayoshe Oturu 20, Görkem Doğan
1´NCİ PERİYOT: 21-15
DEVRE: 43-39
3´NCÜ PERİYOT: 80-59
5 FAULLE ÇIKAN: 36.26 Nimrod Levi (Samsunspor)
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-85 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT
2023-10-06 21:53:27