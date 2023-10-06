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        Samsunspor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 95-85

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 21:54 Güncelleme: 06.10.2023 - 21:55
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        Samsunspor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 95-85
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        SALON: Mustafa Dağıstanlı

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Duhan Köyiçi

        SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Eray Aydoğan 1, Muhammet Engin Kalkan, Braynt Crawford 27, Nimrod Levi 11, Michael Henry 10, Marren Mooney 17, Sagaba Konate 12, Göktuğ Baş 11, Muhammed Doğan Şenli 6

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Andreas Hudson 20, Ömer Yasir Küçük 5, Berke Aygündüz 5, Alihan Demir, Paul Bleuenbeergh 12, Marko Pecarski 8, Rihard Lomazs 15, Akinfayoshe Oturu 20, Görkem Doğan

        1´NCİ PERİYOT: 21-15

        DEVRE: 43-39

        3´NCÜ PERİYOT: 80-59

        5 FAULLE ÇIKAN: 36.26 Nimrod Levi (Samsunspor)

        Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor, evinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i 95-85 mağlup etti.

        Bu sonuçla ev sahibi ligdeki ilk galibiyetini alırken, konuk ekip ise ikinci maçından da mağlup ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

        2023-10-06 21:53:27

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