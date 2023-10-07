'Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin doğal zenginliğinin kalbi' UNESCODünya Doğal Mirası Geçici Listesi´nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1 yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği deltanın UNESCO´nun kalıcı listesine alınması için çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burayı dünya çapında bir yer haline getireceğiz. Kızılırmak Deltası doğal zenginlikleriyle Türkiye´nin kalbi" diye konuştu.

UNESCODünya Doğal Mirası Geçici Listesi´nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, biyolojik çeşitliliğiyle Türkiye'nin en önemli doğal zenginliklerinden biri olarak kabul ediliyor. 1 yılda 100 bin kişinin ziyaret ettiği deltanın UNESCO´nun kalıcı listesine alınması için çalıştıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Burayı dünya çapında bir yer haline getireceğiz. Kızılırmak Deltası doğal zenginlikleriyle Türkiye´nin kalbi" diye konuştu.

Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti, 2016 yılından itibaren gerçekleştirilen çalışmalarla, 5 bin 174 hektarlık alandaki 350 yazlık konutun yıkılmasıyla, doğal bir yaban hayatı ortamına dönüştürüldü. Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü alanı ve toplamda 56 bin hektarlık alanı kapsayan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunuyor. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkan alan, 365 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparak doğa tutkunları, makro ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Araç girişine 2018 yılı temmuz ayında kapatılan deltada, 20 göl ve büyük bataklık, sazlık alanları gibi doğal yaşam alanları bulunduğu, Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ne göre Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünden 15'inin görülüp kayıt altına alındığı önemli bir bölge olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kızılırmak Deltası 20 bin dönüm ve tamamen korunan bir alan. UNESCO'nun kalıcı listesine girmesi için yoğun çalışma yapıyoruz. Tamamen yüzde yüz korunan bir alan. Fosil yakıtlı araçlar girmiyor. Türkiye'nin toplam rastlanan 500 kuş türünün 365'inin 12 yıllık zaman diliminde rastlandığı yer. Ayrıca 500 çeşit endemik bitki türü de söz konusu. Bir yıllık dönemde deltayı 100 bin kişi ziyaret etti. Burayla ilgili milletvekilimiz Mehmet Muş alan başkanlığı kurulması için bir çalışması var. Bu gerçekleştiğinde burası dünya çapında bir alan olacak. Kuşlarla ilgili bilimsel çalışmalarının yapıldığı bir bölge olacak. Burayı dünya çapında bir yer haline getireceğiz. Kızılırmak Deltası doğal zenginlikleriyle Türkiye´nin kalbi" dedi.