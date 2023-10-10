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        Samsunspor, genel müdür Soykan´ın istifasını kabul etmedi

        SüperLig ekiplerinden Samsunpor´da genel müdürlük görevini sürdüren Soner Soykan, istifasını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından, Samsunspor Futbol Kulübü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifayı kabul etmediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:40
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        Samsunspor, genel müdür Soykan´ın istifasını kabul etmedi
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        SüperLig ekiplerinden Samsunpor´da genel müdürlük görevini sürdüren Soner Soykan, istifasını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından, Samsunspor Futbol Kulübü de sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifayı kabul etmediklerini açıkladı.

        Samsunspor'un sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Genel Müdürümüz ve İcra Kurulu Üyemiz Sayın Soner Soykan´ın Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu´na sunmuş olduğu istifa mektubu, yönetim kurulumuzun değerlendirmeleri neticesinde kabul edilmemiştir. Genel Müdürümüzle yönetimimizin yaptığı iştişareler sonucunda, sayın Soner Soykan görevinin başına dönme kararı almış olup, kulübümüzün başarısı için çalışmayı sürdürmektedir. Bugüne kadar Samsunspor´a sunmuş olduğu hizmetlere bugünden sonra da devam edecek olan Genel Müdürümüze, üstlendiği bu yüksek görevde başarılar dileriz. Saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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