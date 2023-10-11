Samsun merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

SAMSUNmerkezli Balıkesir ve İzmir´deki dolandırıcılık operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda WhatsApp üzerinden `Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek´ ve `Nitelikli dolandırıcılık´ suçlarını işleyen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir´de düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 11 sim kart, 1 tablet, 4 dizüstü bilgisayar, 4 adet sabit disk sürücüsü ve 1 adet taşınır bellek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.