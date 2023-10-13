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        Akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

        SAMSUN'da,İbrahim Ö.'nün (36) otomobiliyle çarptığı, akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün (42), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:05 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:10
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        Akrabasının cenazesine giderken otomobilin çarpmasıyla öldü
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        SAMSUN'da,İbrahim Ö.'nün (36) otomobiliyle çarptığı, akrabasının cenazesine giden Kıymet Düzgün (42), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Ö., kullandığı 06 GB 150 plakalı otomobille seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarında yürüyen ve akrabasının cenazesine gittiği öğrenilen Kıymet Düzgün'e çarptı. Düzgün, çarpmanın etkisiyle sürüklenip yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Düzgün, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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