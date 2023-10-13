Suat Kılıç: Mazlumdan değil zalimden yana tavır takınıyorlar YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İsrail üzerinde adalet ve hakkaniyet noktasında etkisi olabilecek ülkeler, mazlumdan yana değil zalimden yana bir tavır takınıyorlar. İsrail'in bu haksız ve terörist saldırılarını sona erdirmesini bekliyoruz" dedi.

YENİDENRefah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "İsrail üzerinde adalet ve hakkaniyet noktasında etkisi olabilecek ülkeler, mazlumdan yana değil zalimden yana bir tavır takınıyorlar. İsrail'in bu haksız ve terörist saldırılarını sona erdirmesini bekliyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Samsun'un İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki esnaf ve bölge halkının sorun ve taleplerini dinledi. Ardından gündemle ilgili açıklama yapan Kılıç, "Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve İngiltere gibi İsrail üzerinde adalet ve hakkaniyet noktasında etkisi olabilecek ülkeler, mazlumdan yana değil zalimden yana bir tavır takınıyorlar. Her şeyden evvel İsrail'in bu haksız ve terörist saldırılarını sona erdirmesini bekliyoruz. İsrail'in masum ve sivil halka yönelik bu terörist saldırıları sonlandırması için baskı kurmalarını bu ülkelerden bekliyoruz. Camiler, kiliseler ve mabetler vuruluyor. İnsanların yaşam imkanı ve olanakları yok ediliyor. Enerji nakil hatları yok ediliyor. Bir yandan çocukları öldürüyorlar, diğer yandan ağır yaralı çocukları götürebilecekleri hastaneleri de bombalarla yok ediyorlar. Her şeyden evvel bütün bunların yanında savaş suçu olan fosfor bombalarını uçaklardan Gazze şeridinde Filistinli masum halkın üzerine bırakıyorlar" diye konuştu.

'ÖZGÜR FİLİSTİN MİTİNGİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

İsrail'in yaptığı terörist saldırılarla ilgili, tüm egemen güçlerin İsrail üzerinde baskı kurmasının kaçınılmaz olduğuna söyleyen Kılıç, "Vatandaşlarımızda da bu yönde bir hassasiyet gördüm. Bu hassasiyete gördüğüm saygıyı ifade etmek istiyorum. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak yarın Konya'da 'Özgür Filistin' mitingi gerçekleştireceğiz. Öte yandan Saadet Partisi ve Gelecek Partisi İstanbul'da Filistin mitingi gerçekleştirecek. Hem Konya'ya hem de İstanbul çevresinde bulunan vatandaşlarımızı bu mitinglere katılmaları için davet ediyoruz. Söz konusu Filistin olduğunda hiçbir parti ayrımı, siyasi görüş gözetmeksizin hepimiz tek bilek, tek yürek, yıllar önce öğrendik, Erbakan hocamızın okulunda tek yürek olmayı bizler öğrendik" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİYİ RAHATLATACAK ADIMLAR ATILMALI'

Ziyaretlerin seçim çalışması olmadığını söyleyen Kılıç, "Daha uzun bir zaman var. Sokaktaki temel mesele, ekonomi. İnsanlarımız hayat pahalılığından şikayet ediyorlar. Satın alma gücünün daralmış olmasından dolayı ciddi bir yakınmanın sokakta var olduğunu görüyoruz. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 liraya yönelik tepkilerin yükseldiğini fark ediyoruz. Hükümetin bir defaya mahsus vereceği 5 bin liranın da derde deva olmayacağını, soruna çözüm olmaktan çok uzak olduğunu da yine bu ziyaret sırasında fark ediyoruz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden özellikle emeklilerin problemlerini çözmek üzere yılbaşında emekliye yapılacak maaş artışını ciddi şekilde planlamalarını, kaynak paketi üzerinden bugünden çalışmalarını ve mutfak enflasyonu karşısında bunalan emeklimizi rahatlatacak adımları bir an evvel atmalarını kendilerinden istiyoruz" dedi.