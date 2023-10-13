100. Yıl Adalet Oyunları Samsun'da başladı

ADALETBakanlığı tarafından Türkiye´de ilk kez adalet çalışanlarının katıldığı 100. Yıl Adalet Spor Oyunları Samsun'da başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç´un katılımıyla başlayan oyunlarda yapılması planlanan konser, Filistin'e destek olmak amacıyla iptal edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cumhuriyet´in 100. Yılı kapsamında yüzme, okçuluk, koşu, satranç, bowling, masa tenisi ve kort tenisi olarak 7 branşta gerçekleşen Adalet Spor Oyunları´na Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki 42 ilden toplam 421 adliye ve ceza infaz kurumlarında görev yapan sporcu personel katıldı. Sunuculuğunu spor spikeri Ertem Şener´in yaptığı açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Ömer Altunsoy ve milli sporcu Mete Gazoz katıldı. Programda meşale ateşinin yakılması ve konser etkinliği Filistin'e destek olmak amacıyla iptal edildi.

Açılış seremonisinin ardından konuşma yapan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun´da Adalet Bakanlığımızın bu organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Başsavcılığımız, başta Samsun Valiliğimiz olmak üzere ve tüm kurumlarla iletişim ve dayanışma içerisindedir. Toplum yararına gerçekleştirdiğimiz birçok projeye imza attık. Bu organizasyonun dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

İsrail-Hamas çatışmasına değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Filistinli kardeşlerimiz neredeyse insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıyalar. İsrail´in bu durumunu şiddetle, nefretle kınıyoruz. Maalesef İsrail, dindaşlarımıza zulüm yapıyor. Her zaman Filistin´in haklı davasında yanlarındayız" diye konuştu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bakanımız ile bugün en önemli ziyaretimizi kahraman Adalet Bakanlığımızın şehidine, ailesine ziyaret ederek yaptık. Huzurlarınızda tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Samsun´umuz bir kez daha mazlum milletlerimizin yanındadır ve sesi olmaya devam edecektir" dedi.

'FİLİSTİN İÇİN ADALET OYUNLARINDAKİ MÜZİKLERİ KALDIRDIK'

Bu geceyi Filistin ile dayanışma gecesine dönüştürerek programdaki müzikleri kaldırdıklarını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün burada Adalet Bakanlığımızın özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği `Personelin Sesi Adaletin Nefesi´ 100. yıl programı için bir aradayız. Tabii programda müzikle eğlence vardı artık yok. Müzik ve eğlenceyi kaldırarak bu geceyi Filistinlilerle dayanışma gecesine dönüştürdük. Maalesef Filistin'de bir katliam yaşanıyor, insan hakları ihlali yaşanıyor. Filistin'de, Gazze'de çocuklar bombaların altında katlediliyor. Mazlum insanlar maalesef orada abluka altına alınmış vaziyette. Dünyanın gözü önünde büyük bir sıkıntı içerisinde. Türkiye olarak dualarımız ve desteklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini de özellikle Filistin ile ilgili duyarlılığını başından beri takip ediyoruz. Yıllardan beri toprakları işgal edilen Filistin halkı 360 bin km kareye sıkıştırıldığı abluka altına alındı. Maalesef sıkıntı çekiyorlar. İsrail'in işgal altındaki topraklarında uzun yıllardır sıkıntı çeken Filistinliler, özellikle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, İsrail'in hukuk dışı, hukuk tanımaz, insan haklarına aykırı tutum ve davranışları hep eleştirdiğimiz hususlardı. 1967 yılı sınırlarına geri dönülmeli ve Filistin'de 2 devletli bir yapının mutlaka oluşturulması noktasındaki kararlılığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler kürsüsünden de her platformda dile getirdi" diye konuştu.

Bugün yaşanan hukuksuzlukların, sıkıntıları İsrail'in bölgedeki işgalci tutumundan kaynaklandığını vurgulayan Bakan Tunç şunları söyledi:

"Onların arkasındaki güçler onları şımarttı. Küresel güçlerden kaynaklanan ve bugün geldiğimiz noktada dünyanın seyirci kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye olarak bu kanayan yaranın bir an önce tedavi edilmesi ve Filistin'de mazlum kanın durması noktasındaki gayretlerini sürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bölge liderleriyle görüşmeler yapıyor. Dışişleri Bakanımız bölgeye gitti ve inşallah oradaki çocuklarımızı o bombaların altından kurtarma mücadelemizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda Filistin'e Gazze'ye insani yardım uçaklarımız, askeri uçaklarımız havalandı ve bir an önce Mısır ve Gazze arasındaki refah kapısı açılıp insani yardımlarımız insanlara ulaşır. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, milli mücadelenin başladığı bağımsızlık ateşimizin yapıldığı Samsun ilimizden öncü ilimizden bir kez daha onlarla dayanışmamızı buradan haykırıyoruz ve onlar için dua ediyoruz. Arkalarında olmaya Türkiye olarak destekçisi olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz."

Dünya mazlumlarının sesi olmaya devam edeceklerini ifade eden Bakan Tunç, "2 milyon insan 365 kilometrekareye sıkıştırılmış ve küresel güçler uçak gemilerini gönderiyor. Nerede insan hakları? Çocukların üzerine bomba mı yağdıracaksınız? Sayın Cumhurbaşkanımız neden dünya 5´ten büyüktür diyor, uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların hakkaniyeti, adaleti, insanlığın barış ve huzurunu savunması gereken, bunun gerçekleşmesi için gayret gösteren göstermesi gereken uluslararası kuruluşlar nerede? Maalesef göremiyoruz işte. Onun için Sayın Cumhurbaşkanımız her platformda dünya 5´ten büyüktür diyor ve dünya mazlumlarının sesi olmaya devam ediyor. Türkiye olarak hep adaleti, insan haklarının, hukukun, hakkın, hak adaletin savunucusu olmaya devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

100. Yıl Adalet Oyunları 15 Ekim Pazar günü sona erecek.