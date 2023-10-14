Samsun'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

SAMSUN´dapolisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi´ndeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 367,49 gram metamfetamin, 1,67 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları kontroller sırasında durdurdukları bir otomobilde, 1338 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.