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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı

        SAMSUN´dapolisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:05
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı
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        SAMSUN´dapolisin uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi´ndeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 367,49 gram metamfetamin, 1,67 gram esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de yaptıkları kontroller sırasında durdurdukları bir otomobilde, 1338 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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