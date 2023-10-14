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        Yaşlılara temizliğe gidiyordu, şimdi diyetisyenleri

        SAMSUNBüyükşehir Belediyesi'nde yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde 10 yıldır temizlik hizmetinde bulunan Burcu Tak (33), onların sağlıklı yaşam sürdürmeleri için diyetisyen oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Tak, kurumda terfi ederek diyetisyen olarak çalışmaya başladı. Şu an yaklaşık 100 yaşlı ve engelli vatandaşa diyetisyen hizmeti veren Tak'ın rehberliğinde, 76 yaşındaki İlhan Yeniay 3 ayda 4 kilo verdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:30
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        Yaşlılara temizliğe gidiyordu, şimdi diyetisyenleri
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        SAMSUNBüyükşehir Belediyesi'nde yaşlı ve engelli bireylerin evlerinde 10 yıldır temizlik hizmetinde bulunan Burcu Tak (33), onların sağlıklı yaşam sürdürmeleri için diyetisyen oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden mezun olan Tak, kurumda terfi ederek diyetisyen olarak çalışmaya başladı. Şu an yaklaşık 100 yaşlı ve engelli vatandaşa diyetisyen hizmeti veren Tak'ın rehberliğinde, 76 yaşındaki İlhan Yeniay 3 ayda 4 kilo verdi. 

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde 10 yıldır temizlik yapan Burcu Tak, kilo problemi yaşayan yaşlı ve engelli kişilerin durumunu görünce üniversite eğitiminde tercihini diyetisyen olarak yapmaya karar verdi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü´nden geçen yıl mezun olan Burcu Tak, 3 aydır yaklaşık 100 yaşlı ve engelli vatandaşa diyetisyen hizmeti veriyor. 

        `ZAYIFLAYACAĞIM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ´

        3 ayda Burcu Tak sayesinde 4 kilo verdiğini belirten İlhan Yeniay, "Kızımdan çok memnunum. Zayıflayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ne yapsam kilo veremiyordum. Su içsem bile yarıyordu. 88 kiloydum. Şimdi de 84 kiloyum. 3 ayda 4 kilo verdim" dedi.

        `KİLO VERDİĞİ İÇİN KENDİSİ ÇOK MUTLU´

        Yaşlıların evlerine temizliğe giderken, onların kilo aldığını ve sağlıklı yaşamaları için diyetisyen olduğunu belirten Burcu Tak, "10 yıldır Büyükşehir Belediyesi´nde çalışıyorum. Yaşlılarımızın evine daha önce temizlik hizmeti için geliyordum. Onların kiloları da hastalıkları da beni üzüyordu. Daha sonrasında okumaya karar verdim. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümünü bitirdim. Geçen sene mezun oldum ve 3 aydır da belediye de diyetisyen olarak çalışıyorum. İlhan teyzemle 3 aydır diyet konusunda alışma süreci geçirdik. Beraber çalışıyoruz. Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandı. Şimdi de kilo vermeye başladı. Sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Bunun yanı sıra açılık ve tokluk kan şekerleri düzelmeye başladı. Dizindeki ağrılar hafiflemeye başladı. Kilo verdiği için de kendisi çok mutlu" diye konuştu.

        `ONUNLA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ´

        Diyetisyen Burcu Tak´ın 10 yıldır kendileri ile çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın, "Yaşlılarımız kendi hastalıklarına ve beslenme düzeylerine göre bir hayat yaşıyorlardı ama arkadaşlarımız onları motive ederek, özellikle beslenme danışmanlığı olarak yardımcı olmaya çalışıyor. Diyetisyen arkadaşımız bizimle 10 yıldır çalışıyor. Üniversiteyi bitirip, yaşlılarla çalışmayı istedi. Yetkililerimiz de onun bu şekilde devam etmesini uygun gördü. Yaşlılarımız çok mutlu biz de onunla çalışmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        3 bine yakın yaşlı ile çalıştıklarını belirten Eda Günaydın, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri olarak 3 bine yakın yaşlıyla çalışıyoruz. Bu hizmetlerimizin arasında ev temizliği, kişisel bakım, diyetisyen, fizyoterapi, psikoloji desteği gibi aklınıza gelebilecek ve yaşlılarımızın sosyal hayatını ve evdeki hayatını kolaylaştıracak bütün hizmetlerimiz var" dedi.

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