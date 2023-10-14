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        İç çamaşırlarından uyuşturucu hap çıktı

        İSTANBUL´danhava yoluyla Çarşamba Havalimanı´na gelen 2 şüphelinin üst aramasında iç çamaşırlarında koli bandıyla sarılmış 963 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 14.10.2023 - 16:20
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        İç çamaşırlarından uyuşturucu hap çıktı
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        İSTANBUL´danhava yoluyla Çarşamba Havalimanı´na gelen 2 şüphelinin üst aramasında iç çamaşırlarında koli bandıyla sarılmış 963 adet ecstasy hap ele geçirildi.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince takibi yapılan 2 şüpheli İstanbul´dan hava yoluyla Samsun´a geldi. İstihbarat üzerine; narkotik ekiplerince 2 şüpheli savcının talimatıyla uçaktan iner inmez yakalandı. Yapılan üst aramasında üst üste 2 iç çamaşırı giyen şüphelilerin bunların altına koli bandıyla 963 adet ecstasy hapı yapıştırdıkları tespit edildi. Uyuşturucu hapların piyasa değerinin yaklaşık 300 bin lira olduğu belirtildi. 

        Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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