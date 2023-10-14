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        Samsun'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

        SAMSUN´unBafra ilçesinde Filistin´de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından konuşan Memur-Sen Bafra Şubesi Başkanı Seçim Çalışkan, "Bugün Türkiye genelinde Siyonist İsrail´in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:00 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:05
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        Samsun'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
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        SAMSUN´unBafra ilçesinde Filistin´de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından konuşan Memur-Sen Bafra Şubesi Başkanı Seçim Çalışkan, "Bugün Türkiye genelinde Siyonist İsrail´in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız" dedi. 

        Memur-Sen Bafra Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı´nda saat 14.00'te, Filistin'de hayatını kaybedenler için önce gıyabi cenaze namazı kıldı, ardından basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin, Saadet Partisi Bafra İlçe Başkanı Mustafa Öcal, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Bafra İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın katıldı. Alanda toplananlar `Kudüs halkı yalnız değildir´, `Direniş kazanacak´ yazılı dövizler açtı.

        Namazın ardından konuşan Memur-Sen Bafra Şubesi Başkanı Seçim Çalışkan, "Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail´in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara´da büyük bir mitingle Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye´den ses veriyoruz. `Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur´ diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız" dedi.

        İSRAİL SOYKIRIMCI BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR'

        Sözün bittiği yerde olduklarını söyleyen Başkan Çalışkan, "İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı siyonistler Filistin´de katliam yaparken, susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin´de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. O şebekeye kimileri devlet diyor. Hayır, İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. Bugün Filistin´de can pazarı kurulmuş. Gazze´de çocuklar ölüyor. Gazze´de kadınlar ölüyor. Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta. Biz biliyoruz, Filistin´de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. İnsanlık, adaleti tutup kaldıracak. Zalimden hesap soracak. Onun için zulümden korkmayacağız. Onun için bir kere daha haykırıyoruz, İsrail soykırımcı bir terör örgütüdür" ifadelerini kullandı.

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