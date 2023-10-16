Samsun'da aranan 18 kişi yakalandı

SAMSUN'daçeşitli suçlardan aranan 18 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-16 Ekim tarihlerinde kent genelinde aranan şüpheliler ile hükümlülere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; aralarında 'kasten öldürme' suçundan 27,5 yıl, 'fuhşa teşvik ve aracılık' suçundan 12 yıl 7 ay, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 18 kişi, gözaltına alındı.