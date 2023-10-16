Doğum günü eğlencesinden dönerken kazada ölen 3 arkadaştan Sinan, toprağa verildi

BURSA´dadoğum günü eğlencesinden dönerken otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 arkadaştan Sinan Karakuş (22), memleketi Samsun´da toprağa verildi.

Bursa´da dün, doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 50 metre savrularak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykal ile Sinan Karakuş ve Sıla Çelik hayatını kaybetti, sürücü Adem Duna (21) ise yaralandı.

Kaza sonrası Sinan Karakuş´un cenazesi memleketi Samsun´un Çarşamba ilçesine getirildi. Burada Gülören Mahallesi´nde bulunan Merkez Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sinan Karakuş´un cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye babası İsmail Karakuş, annesi Esma Karakuş, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Sinan Karakuş´un, Bursa´nın İnegöl ilçesinde mobilya ustası olarak çalıştığı ve ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.