Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Doğum günü eğlencesinden dönerken kazada ölen 3 arkadaştan Sinan, toprağa verildi

        BURSA´dadoğum günü eğlencesinden dönerken otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 arkadaştan Sinan Karakuş (22), memleketi Samsun´da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:17 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğum günü eğlencesinden dönerken kazada ölen 3 arkadaştan Sinan, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´dadoğum günü eğlencesinden dönerken otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden 3 arkadaştan Sinan Karakuş (22), memleketi Samsun´da toprağa verildi.

        Bursa´da dün, doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 50 metre savrularak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykal ile Sinan Karakuş ve Sıla Çelik hayatını kaybetti, sürücü Adem Duna (21) ise yaralandı.

        Kaza sonrası Sinan Karakuş´un cenazesi memleketi Samsun´un Çarşamba ilçesine getirildi. Burada Gülören Mahallesi´nde bulunan Merkez Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Sinan Karakuş´un cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi. 

        Cenazeye babası İsmail Karakuş, annesi Esma Karakuş, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Sinan Karakuş´un, Bursa´nın İnegöl ilçesinde mobilya ustası olarak çalıştığı ve ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        8 ve 9 yaşındaki çocukların nişan törenine inceleme!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Netflix zam yapmaya hazırlanıyor
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak

        Benzer Haberler

        Samsun'da yangında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
        Samsun'da yangında hayatını kaybeden kişi toprağa verildi
        Vezirköprü'de İlçe Nüfus Müdürlüğü hizmet yeri değişti
        Vezirköprü'de İlçe Nüfus Müdürlüğü hizmet yeri değişti
        Samsun'da aranan 18 kişi yakalandı
        Samsun'da aranan 18 kişi yakalandı
        Kadın çiftçiler tarımsal projeler ile destekleniyor
        Kadın çiftçiler tarımsal projeler ile destekleniyor
        Samsun'daki İstihdam ve Kariyer Merkezi sayesinde 4 bin 262 kişi iş buldu
        Samsun'daki İstihdam ve Kariyer Merkezi sayesinde 4 bin 262 kişi iş buldu
        Havza'da böbrek hastalıklarına iyi geldiği söylenen su rağbet görüyor
        Havza'da böbrek hastalıklarına iyi geldiği söylenen su rağbet görüyor