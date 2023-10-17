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        Husumetlisini tüfekle vurdu

        SAMSUN´da husumetlisiK.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:40
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        Husumetlisini tüfekle vurdu
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        SAMSUN´da husumetlisiK.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

        Olay, dün, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi´nde meydana geldi. K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi gördü. Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.´yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı. H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve 3 arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.´nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

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