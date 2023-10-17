Husumetlisini tüfekle vurdu SAMSUN´da husumetlisiK.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

SAMSUN´da husumetlisiK.D. tarafından pompalı tüfekle vurulan H.S., yaralandı. Olayla ilgili K.D. ve 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi´nde meydana geldi. K.D., arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi gördü. Otomobilden inen K.D., husumetlisi H.S.´yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı. H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, K.D. ve 3 arkadaşını bugün yakalayarak gözaltına aldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.D. ve N.V.´nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, yaralanan H.S.´nin ise taburcu edildiği öğrenildi.