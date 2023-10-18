3 ilde araç üzerinden dolandırıcılığa 19 gözaltı

SAMSUNmerkezli 3 ilde araçların motor, şasi numarası ve orijinal özelliklerini değiştirip, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı marka ve modeldeki 10 aracın motor, şasi numarası ve orijinal özelliklerini değiştirip, 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kaçakçılık' suçlarını işlediği tespit edilen 19 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Samsun, İstanbul ve Çorum'da yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 11 metal plaka, 19 araç satış belgesi, çok sayıda araç alım satım işlemlerine ilişkin evrak, 1 numaratör, 52 araç ruhsatı, 7 araç plakası, 1 ruhsatsız tabanca, 16,98 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tüfek, 3 adet AK-47 fişeği, 7 adet 9.19 milimetre fişek, 2 boş şarjör ve 1 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.