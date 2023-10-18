Samsun'da 1122 kişi, 147 araç sorgulandı; 39 kişiye adli işlem yapıldı

SAMSUN´da17-18 Ekim tarihleri arasında yapılan uygulamalarda 1122 kişi ve 147 araç sorgulanırken, 39 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-18 tarihleri arasında yaptıkları uygulamalarda, 1122 kişi ve 147 aracı sorguladı. Kişilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 120,07 gram metamfetamin, 675 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5,77 gram esrar, 8 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 54 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. 1 yoklama kaçağı yakalanırken, 39 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.