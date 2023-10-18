Ağabeyini yaralayanı tüfekle vurdu; tutuklandı

SAMSUN´dadaha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi pompalı tüfekle vuran Kürşat Dumanoğlu, tutuklandı.

Olay, 16 Ekim´de Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi´nde meydana geldi. Kürşat Dumanoğlu, arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi gördü. Otomobilden inen Dumanoğlu, husumetlisi H.S.´yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı. H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Dumanoğlu ve 3 arkadaşını dün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.S.´nin ise taburcu olduğu öğrenildi. Bugün de Kürşat Dumanoğlu ve N.V., adliyeye sevk edildi. Dumanoğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, N.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.