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        Ağabeyini yaralayanı tüfekle vurdu; tutuklandı

        SAMSUN´dadaha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi pompalı tüfekle vuran Kürşat Dumanoğlu, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:17 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:20
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        Ağabeyini yaralayanı tüfekle vurdu; tutuklandı
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        SAMSUN´dadaha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi pompalı tüfekle vuran Kürşat Dumanoğlu, tutuklandı.

        Olay, 16 Ekim´de Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi´nde meydana geldi. Kürşat Dumanoğlu, arkadaşları S.A., S.Y. ve N.V. ile otomobilleriyle seyir halindeyken daha önce ağabeyini tabancayla yaralayan H.S.´yi gördü. Otomobilden inen Dumanoğlu, husumetlisi H.S.´yi yanında bulunan pompalı tüfekle yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla kaçtı. H.S., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Dumanoğlu ve 3 arkadaşını dün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. H.S.´nin ise taburcu olduğu öğrenildi. Bugün de Kürşat Dumanoğlu ve N.V., adliyeye sevk edildi. Dumanoğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, N.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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