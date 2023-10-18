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        Kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        SAMSUN´unTerme ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 22:21 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:25
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        Kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        SAMSUN´unTerme ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

        Kaza, Terme ilçesinde meydana geldi. Sefa Memi yönetimindeki 55 AS 628 plakalı kamyonet, H.S.'nin kullandığı 73 KC 493 plakalı TIR´a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonette sıkışan sürücünün yaralandığı, araçta bulunan Kübra Önal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kübra Önal'ın cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga, yaralanan Sefa Memi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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