Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        'Mesaj' cinayetine müebbet istendi

         SAMSUN´unCanikilçesinde kız arkadaşı S.U.´ya (32) mesaj attığı için Hüseyin Erdoğan´ı tabancayla vurarak öldüren Çağlar Karaaslan (28) hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hüseyin Erdoğan´ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra S.U.´nun `evliyim´ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:11 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Mesaj' cinayetine müebbet istendi
        ABONE OL
        ABONE OL

         SAMSUN´unCanikilçesinde kız arkadaşı S.U.´ya (32) mesaj attığı için Hüseyin Erdoğan´ı tabancayla vurarak öldüren Çağlar Karaaslan (28) hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hüseyin Erdoğan´ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra S.U.´nun `evliyim´ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı. 

        Olay, 25 Mayıs´ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan´ın çalıştığı dükkana gitti. Burada otomobilinin lastiklerini değiştirdikten sonra S.U., sosyal medyadan konum ekleyerek paylaşım yaptı. S.U.´nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı. S.U.´nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan'ın bir süre sonra bu mesajları gördü. Karaaslan, 25 Mayıs sabahı saat 08.00 sıralarında S.U.´yu da  yanına alıp dükkana gitti. Kararaslan, Erdoğan´ı silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi´nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karaaslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Çağlar Karaaslan hakkında `kasten öldürme suçundan müebbet, `ruhsatsız silah taşıma´ suçundan 3 yıla kadar, kız arkadaşı S.U.´ya, `kasten öldürme suçuna yardım etme´ suçundan 20 yıla kadar, arkadaşı M.U.´ya (46) ise `suçluyu kayırma´ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        TOKAT ATMIŞ, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURMUŞ

        Hüseyin Erdoğan´ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra bekar olan S.U.´nun `evliyim´ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı. Öte yandan Karaaslan´ın, dükkana gittiğinde Hüseyin Erdoğan´a önce tokat attığı, kaçmaya çalışırken de tabancayla ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

        İddianamede, Karaaslan´ın, Erdoğan´ı öldürdükten sonra arkadaşı M.U.´nun yanına gidip durumu anlattığı, kendisiyle birlikte kız arkadaşı S.U.'nun Kirazlık Mahallesi´ndeki evde saklandığı da yer aldı.  

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        ABD Dışişleri Bakanlığı'nda İsrail istifası
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        14 yılın en düşük seviyesi... Prof. Dr. Doğan Yaşar'dan İzmir için kritik uyarı!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        Bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        Bakan Yerlikaya açıkladı: 74 ilde 2 bin 368 gözaltı!
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        "Pes" dedirten olay! Taksiciyi öldürdü! Bıçağı emanete verdi!
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Belçika'ya anıtı dikilecek
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Memurun fazla mesai ücretine zam
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı

        Benzer Haberler

        Kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kamyonet, TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Samsun'da tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da tırla çarpışan pikaptaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Samsun'da Organ Bağışı ve Organ Nakli Farkındalık Toplantısı yapıldı
        Samsun'da Organ Bağışı ve Organ Nakli Farkındalık Toplantısı yapıldı
        Samsunspor'da Emin Kar vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
        Samsunspor'da Emin Kar vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı
        Samsun Tarım Fuarı açıldı
        Samsun Tarım Fuarı açıldı
        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi açıldı
        İlkadım Belediyesi tarafından yapılan Mahalle Kreş ve Kültür Evi açıldı