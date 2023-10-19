'Mesaj' cinayetine müebbet istendi

SAMSUN´unCanikilçesinde kız arkadaşı S.U.´ya (32) mesaj attığı için Hüseyin Erdoğan´ı tabancayla vurarak öldüren Çağlar Karaaslan (28) hakkında `kasten öldürme´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hüseyin Erdoğan´ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra S.U.´nun `evliyim´ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı.

Olay, 25 Mayıs´ta Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi´nde meydana geldi. S.U. isimli kadın, otomobilinin lastiklerini değiştirmek için Hüseyin Erdoğan´ın çalıştığı dükkana gitti. Burada otomobilinin lastiklerini değiştirdikten sonra S.U., sosyal medyadan konum ekleyerek paylaşım yaptı. S.U.´nun paylaşımını gören Erdoğan, ona mesaj attı. S.U.´nun erkek arkadaşı Çağlar Karaaslan'ın bir süre sonra bu mesajları gördü. Karaaslan, 25 Mayıs sabahı saat 08.00 sıralarında S.U.´yu da yanına alıp dükkana gitti. Kararaslan, Erdoğan´ı silahla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Karaaslan ve S.U., Kirazlık Mahallesi´nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Karaaslan ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Çağlar Karaaslan hakkında `kasten öldürme suçundan müebbet, `ruhsatsız silah taşıma´ suçundan 3 yıla kadar, kız arkadaşı S.U.´ya, `kasten öldürme suçuna yardım etme´ suçundan 20 yıla kadar, arkadaşı M.U.´ya (46) ise `suçluyu kayırma´ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

TOKAT ATMIŞ, KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN VURMUŞ

Hüseyin Erdoğan´ın, sosyal medya üzerinden mesaj attıktan sonra bekar olan S.U.´nun `evliyim´ demesi üzerine özür dilediği de iddianamede yer aldı. Öte yandan Karaaslan´ın, dükkana gittiğinde Hüseyin Erdoğan´a önce tokat attığı, kaçmaya çalışırken de tabancayla ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, Karaaslan´ın, Erdoğan´ı öldürdükten sonra arkadaşı M.U.´nun yanına gidip durumu anlattığı, kendisiyle birlikte kız arkadaşı S.U.'nun Kirazlık Mahallesi´ndeki evde saklandığı da yer aldı.