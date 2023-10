Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: İlk yapmamız gereken temel 11'i oluşturmak

SamsunsporTeknikDirektörü Marcus Gisdol, "Önceden oynanan maçlara baktığımızda 23 farklı oyuncunun oynadığını gördüm. Her maçta oynayan oyuncular ve 11'lerin farklı olduğunu gördüm. İlk yapmamız gereken temel 11'imizi oluşturmak" dedi.

10 günlük Antalya kampını tamamlayarak şehre dönen Samsunspor'un teknik direktörü Marcus Gisdol, kamp çalışmaları ve pazar günü oynanacak Başakşehir maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Samsunspor'un yaşadığı durumları, Almanya Bundesliga ekipleri Hoffenheim, Köln ve Hamburg'da da yaşadığını söyleyen Gisdol, "Bu durumlarda olan takımlarda oyuncular genellikle baskı altında olurlar. Bundan dolayı da özgüvenleri çok yüksek olmayabiliyor. Bende zaten bunun için, bununla başa çıkmak için buraya geldim" diye konuştu.

"BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMALIYIZ"

Samsunspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gisdol, "Antalya'da çok verimli geçen bir kamp döneminden geldik. Öncelikle kulübün ne durumda olduğunun farkındayım. Gitmiş olduğum kulüplerde her zaman şartlar çok zordu. O kulüplerin de Samsunspor'un içinde bulunduğu durum gibi çok fazla puanları yoktu. Burada ilk yapmamız gereken şey takımda birlik ve beraberliği sağlamak. Her oyuncunun takıma yüzde 100 katkı sağlamasını gerçekleştirmemiz lazım. Sadece futbolcularla sınırlı kalmayacağız. Takımın her bir kademesinde her bir departmanında kimler çalışıyorsa birlik olmalıyız. Kimse, ligde kalmamız için kaç puana ihtiyacımız olduğunu bilemez. Sezon sonu hakkında konuşabilmek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ENERJİ YAKALADIK"

Önceliklerinin ideal ilk 11'i oluşturmak olduğunu söyleyen Gisdol, "Bu durumlarda olan takımlarda oyuncular genellikle baskı altında olurlar. Bundan dolayı da özgüvenleri çok yüksek olmayabiliyor. Bende zaten bunun için, bununla başa çıkmak için buraya geldim. İlk haftadan gördüğüm ki, şundan yüzde 100 eminim çok güzel bir enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Ben ve hoca grubumu şuan yapmak istediği şey, bizim sistemimize en uygun ilk 11 neyse, onu oluşturmak. Belki de bazen o pozisyonda oynayan oyuncular en iyi oyuncular olmayacak. Ama sistemimize en uygun ilk 11 neyse onu oluşturmaya çalışıyoruz. Bir takımı geliştirmek için zamana ihtiyacınız oluyor. Ama şuan çok fazla bir vaktimiz yok" dedi.

"KALİTE ORTAYA KOYMALIYIZ"

Kendisi için önemli olanın, değişkenlik ortaya koymak olduğunu söyleyen Gisdol, "Ne olduysa hepsi geçmişte kaldı. Yeni bir birliktelikte takımla birlikte çalışmaya başladım. Bütün oyuncular için de yeni bir başlangıç bu. Öncelikle temel 11'imizi bulmamız gerekiyor. Önceden oynanan maçları izlediğimde, 23'e yakın farklı futbolcunun oynadığını, her maçta oynayan futbolcuların ve ilk 11'lerin farklı olduğunu gördüm ve bu rakam çok yüksek. Bu sebepten dolayı ilk önce yapmamız gereken temel 11'imizi oluşturmak. Biz sezon başladıktan sonra geldik ve geçmişte olan bir şeyi kesinlikle değiştiremeyiz veya yapılan transferleri. Her zaman söylediğim bir şey var. Elinizde bulunan oyuncular, her zaman en iyi oyunculardır. Ben kesinlikle problemlere değil, çözümlere odaklanan bir insanım. Bendeki pozitif enerjiyi takıma yansıtmaya çalışan birisiyim. Stadyuma güzel bir taraftar bekliyoruz destek anlamında. Bireysel anlamda da güzel bir kalite ortaya koymak istiyoruz. Yeni hoca grubumuz ve buradaki analiz grubu ile birlikte koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Sadece analiz ekibimiz değil, atletik performans hocamız Fatih Hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca takımın geri kalan çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Alman antrenörlerle çalışmaları gerekiyor ve geldiğim ilk günden beri, bana yardımcı ve destek olamaya çalıştılar" diye konuştu.