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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 20 gözaltı

        SAMSUN´dapolisin yaptığı uygulamalarda, 20 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:40
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 20 gözaltı
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        SAMSUN´dapolisin yaptığı uygulamalarda, 20 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinden ekipler, yaptıkları devriye ve şok uygulamalarda, 940,95 gram skunk, 745 gram sentetik kannabinoid, 529,19 gram metamfetamin, 278,14 gram sıvı sentetik kannabinoid, 12,17 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 302 sentetik hap, 54,51 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 13 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kartuş, 2 esrarlı sigara, 5 hassas terazi ve 10 uyuşturucu madde kullanmaya yarar aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Hakkında `hırsızlık´ suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalanıp, emniyete götürüldü. Üzerinde uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 9 bin 650 liraya da el konuldu.

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