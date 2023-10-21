Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi

        SAMSUN'daİnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından `Büyük Filistin Yürüyüşü´ düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 17:44 Güncelleme: 21.10.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'daİnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından `Büyük Filistin Yürüyüşü´ düzenlendi.

        Atakum ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Filistin´e destek yürüyüşü düzenlendi. `Büyük Filistin Yürüyüşü´ adı altında düzenlenen yürüyüşte, "Kudüs bizimdir, bizim kalacak", "Hamas´a selam, direnişe devam", "Katil İsrail, Filistin´den defol" sloganları atıldı. Cumhuriyet Mahallesi´nde başlayan yürüyüş, Çobanlı İskelesi´nde son buldu. Yürüyüşün ardından konuşan İHH Gençlik Başkanı Emre Güneş, "Bu yaşanılan katliamlar yeni değildir. İşgalci İsrail tam 75 yıldır tüm dünyanın gözü önünde böl, parçala ve yut stratejisiyle Filistinlilere baskı ve zulüm uyguluyor. Filistin´de bugüne kadar öldürülen çocuk ve kadın sayısı binlerle ifade edilmektedir. Şu tarihi gerçek çok iyi bilinmelidir ki; işgalci İsrail´in asıl amacı Gazze´yi tamamen insansız hale getirmektir. Bunun için elektrik, su, mazot ve hiçbir insani yardımın girmesine izin vermedikleri Gazze´de sivil yerleşim yerleri, hastaneler, pazar yerleri camiler ve okullar bombalanıyor. İşgalci İsrail, son teknoloji silah ve bombalarıyla sivilleri hedef almak ve sivillerin hayati ihtiyaçlarının bölgeye girişini engelleyerek burayı insansız hale getirme planını adım adım uyguluyor. Bu planın bir parçası da insani koridor adı altında sivilleri Sina Çölü´ne yerleştirilmesi kararıdır" dedi.

        `KUDÜS ÖZGÜR DEĞİLSE, TÜM DÜNYA TUTSAKTIR´

        "Gazze´de ölen insanlıktır" diyen Güneş, "Gazze´de öldürülen insanlığımızdır. Bu mesele, insani bir meseledir. Filistin´de öldürülen, katledilen çocukların, annelerin acısını yüreğinde hisseden vicdan sahibi her insan bu meseleye sahip çıkmalıdır. Buradan vicdan ve merhamet sahibi tüm insanlığa sesleniyoruz. Bu zulmü haykırın, her yerde duyurun ve sessiz kalmayın. Herkesin kendi imtihanını verdiği bu çağda bizler bu zulme karşı sessiz kalmamak için buradan haykırıyoruz. Kudüs özgür değilse, tüm dünya tutsaktır" ifadelerini kullandı.

        `FİLİSTİN BİZİMDİR, BİZİM KALACAK´

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyoloji bölümü 1´inci sınıf öğrencisi Filistinli Zeyd Aljubeh ise "Allah yardımcımız olsun. Filistin´de durum çok zor. Kudüs bizim için çok muazzam bir şey. Mescid-i Aksa küçük bir şey değil. Gazze´de elektrik yok, su da kesildi. Artık durum çok zor. Hastaneyi bile bombaladılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben burada öğrenciyim. Buraya destek olmak için geldim. Filistin her zaman bizimdir ve bizim kalacaktır. İsrail bitecek" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Samsun'da Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı
        Samsun'da Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi başladı
        Samsun'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Samsun'da "Büyük Filistin Yürüyüşü" düzenlendi
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 20 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 20 gözaltı
        Tarımda otomatik dümenleme sistemiyle verim artırılıyor
        Tarımda otomatik dümenleme sistemiyle verim artırılıyor
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek