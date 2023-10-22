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        Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim

        SAMSUNDevletOpera ve Balesi'nde korrepetitör olarak görev yapan İtalyan piyanist Diego Moccia (38), "Eşim de Türk. Ondan dolayı da Roma'da Türkçe öğrenmeye başladım. Türkiye'de İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, Marmaris'e her yere gittim ama Samsun yaşamak için çok güzel bir şehir. Kendimi burada hiç yabancı hissetmedim ve başka bir yere de gitmek istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:08 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:10
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        Samsun'da yaşayan İtalyan piyanist: Kendimi hiç yabancı hissetmedim
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        SAMSUNDevletOpera ve Balesi'nde korrepetitör olarak görev yapan İtalyan piyanist Diego Moccia (38), "Eşim de Türk. Ondan dolayı da Roma'da Türkçe öğrenmeye başladım. Türkiye'de İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, Marmaris'e her yere gittim ama Samsun yaşamak için çok güzel bir şehir. Kendimi burada hiç yabancı hissetmedim ve başka bir yere de gitmek istemiyorum" dedi.

        Roma Santa Cecilia Konservatuarı Piyano Bölümü'nden 2013'te tam puan ile mezun olup, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde korrepetitör olarak görev yapan İtalyan piyanist Diego Moccia, işi ve evliliği nedeniyle geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. 5 yıldır Türkiye'ye seyahatler yaptığını ancak son 2 yıldır Samsun'da yaşadığını belirten Moccia, Türkiye aşkının Roma'da başladığını söyledi. Kendisini Samsun'da yabancı hissetmediğini ve piyanist eşi Eliz ile burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Moccia, "Bu şehirde deniz var, arkadaşlarım var. Buranın insanı çok sıcak. Türk müziklerini de çok seviyorum. Özellikle de 70'li, 80'li yılların müziklerini" diye konuştu.

        'SAMSUN'DA ÇOK RAHATIM'

        Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde açılan korrepetitör kadrosuna başvurduğunu, 2 yıl önce de olumlu yanıt aldığını belirten Moccia, "Korrepetitörün görevi; bir operaya hazırlanırken sanatçı hemen orkestra ile prova yapamaz. Önce ben onları çalıştırıyorum. Solfej ve telaffuzları gösteriyorum. Daha sonra şef ve orkestra ile eseri son haline getiriyoruz. Türkiye'den ve Türklerden çok memnun kaldım. Roma'da yaşarken Türkiye'ye olan aşkım başladı. Eşim de Türk. Ondan dolayı da Roma'da Türkçe öğrenmeye başladım. Gramer olsun, sohbet olsun, çok severim. Pandemi sonrasında böyle bir fırsat çıktı. Ben de eşime, 'Tamam o zaman taşınalım, Türkiye'ye gidelim' dedim. İyi ki de Samsun'a geldim. Türkiye'de İstanbul'a, Ankara'ya, Mersin'e, Marmaris'e her yere gittim ama Samsun yaşamak için çok güzel bir şehir. Kendimi burada hiç yabancı hissetmedim ve başka bir yere de gitmek istemiyorum. Zaten Roma'dan geliyorum, orası büyük bir şehir. Samsun'da çok rahatım" dedi.

        'FARKLI ŞEHİRLERİ MERAK EDİYORUM'

        Türk mutfağını ve Türkiye'de seyahat etmeyi sevdiğini söyleyen Moccia, "Türk dilini seviyorum. Müzisyen olduğum için buradaki konuşmalar bana müzik gibi geliyor. Kulağıma çok güzel geliyor. Roma'da Türkiye'deki gibi gezmiyordum, evde kalmayı tercih ediyordum. Ama Türkiye'de gezmek istiyorum. Geçenlerde turne için Diyarbakır'a gittik. Farklı şehirleri, lezzetleri çok merak ediyorum ve görmek istiyorum. 5-6 yıldır İtalya-Türkiye arası seyahatler yapıyorum. Hiçbir olumsuz olay yaşamadım. Türkiye'de hiç yabancılık hissetmedim. İtalya'ya gittiğimde an, buraya dönmek istiyorum. 9 yaşımdayken komşumuzun çocuğu için piyano hocası gelmişti. O da orkestra şefiydi. Annem bana 'Sen de piyano çalmak ister misin' dedi. Ben de 'Olur' dedim. Ama oyunlara meraklıydım, annem piyano konusunda ısrar etti. Daha sonra piyanoyu merak etmeye başladım. Müzisyenim ve bundan dolayı da çok mutluyum" diye konuştu.

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