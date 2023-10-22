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        Samsun'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

        SAMSUN'dapolisinyaptığı aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. 24 şüpheli için adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:35 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:40
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        Samsun'da uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
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        SAMSUN'dapolisinyaptığı aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. 24 şüpheli için adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, ev, iş yeri ve üst aramalarında, 380,59 gram sentetik kannabinoid, 17,18 gram metamfetamin, 177 adet sentetik ecza, 63,28 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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