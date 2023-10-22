Samsunspor - Başakşehir FK: 0-0
STAT:19Mayıs
HAKEMLER: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Gökhan Barcın
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Mickael Tırpan (Dk.72 Zeki Yavru), Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Ait Bennasser (Dk.85 Osman), Flavien Tait (Dk.83 Muhammet Ali Özbaskıcı), Carlo Holse (Dk.83 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk.85 Nany Diamata), Marius Mouandilmadji
BAŞAKŞEHİR FK: Volkan Babacan- Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Leo Dubois (Dk.86 Ömer Ali Şahiner), Berkay Özcan (Dk.75 Eden Karzev), Deniz Türüç (Dk.67 Emmanuel Bonaventure), Daniel Aleksic (Dk.67 Emirhan İlkhan), Dimitris Pelkas (Dk.75 Serdar Gürler), Joao Figueiredo, Phillippe Keny
SARI KARTLAR: Emre Kılınç, Erdinç Sözer (Antrenör) (Samsunspor), Leo Dubois (Başakşehir FK)
2´nci dakikada Soner Gönül´ün rakip ceza alanının sağ çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Volkan Babacan yumruklayarak kornere çeldi.
14´üncü dakikada Mickael Tırpan´ın rakip ceza alanına girerken yaptığı sert vuruş kale direğinin yanından dışarı gitti.
36´ncı dakikada Başakşehir FK savunmasında yapılan bireysel hatadan yararlanan Emre Kılınç´tan aldığı topla hareketlenen Marius Mouandilmadji, sağ ayağıyla rakip ceza alanı önünden sert vurdu. Bu şut kale direğini sıyırarak auta çıktı.
38´inci dakikada Berkan Özcan´ın ara pasına hareketlenen Joao Figueıredo, sol ayağıyla sert bir plase vuruş gerçekleştirdi. Kaleci Okan´ı geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
54´üncü dakikada Mickael Tırpan´ın ıskaladığı topa hareketlenen Ousseynou Ba´nın penaltı noktasına gönderdiği topa dokunan Philippe Keny plase bir vuruşla golü attı. Ancak maçın hakemi Murat Erdoğan, yardımcısının uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
78´inci dakikada Zeki Yavru kazanılan faul atışında topu penaltı noktasındaki Rick Van Drongelen ile buluşturdu. Van Drongelen´in kafa şutu yandan auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT
2023-10-22 21:05:28