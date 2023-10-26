Samsun'da göçmen kaçakçısı 2 kişi tutuklandı SAMSUN´dadenetimde durdurulan hafif ticari araçta göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilip, gözaltına alınan Ömer Gül ve Abdullah Gür tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN´dadenetimde durdurulan hafif ticari araçta göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilip, gözaltına alınan Ömer Gül ve Abdullah Gür tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dron denetimi sırasında bir hafif ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrollerde 3´ü çocuk, 5 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Ömer Gül ile T.G. organizatör şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü´ne götürülen 3 çocuk, anne ve babaları yanlarında olmadığı için işlemlerinin ardından Çocuk Esirgeme Kurumu´na teslim edildi. 2 yetişkin ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum´a gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Abdullah Gür de yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Ömer Gül ve Abdullah Gür tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.