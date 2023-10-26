Sevgilisine hediye etmek için iç çamaşır çalmış; 3 gözaltı SAMSUN'dabirmağazadan iç çamaşır çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. T.T.A., ifadesinde, iç çamaşırları sevgilisi F.G.'ye hediye etmek için çaldığını itiraf etti.

SAMSUN'dabirmağazadan iç çamaşır çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. T.T.A., ifadesinde, iç çamaşırları sevgilisi F.G.'ye hediye etmek için çaldığını itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; T.T.A. isimli erkek ile sevgilisi F.G. ve arkadaşları M.K. bir mağazaya girerek iç çamaşır çaldı. İhbarla çalışma başlatan polis, şüphelileri belirleyip, gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde, T.T.A., iç çamaşırları birkaç gün sonra doğum günü olan sevgilisi F.G.'ye hediye etmek için çaldığını itiraf etti. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.